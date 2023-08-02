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        Dicle Akademi Lise'den gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:54
        Dicle Akademi Lise'den gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Dicle Akademi Lise ile Dicle ilçesinde yaşayan gençlere doğru tercih için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

        Uzman psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, YKS'ye giren Dicleli gençlerin tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri adına haftanın 7 günü 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz sağlanıyor.

        Uzman psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, gençlerin puanları, sıralamaları, hayallerindeki meslek ve okumak istedikleri üniversite tercihleri göz önünde tutularak titizlikle yapılıyor.

        Doğru tercih için 8 Ağustos'a kadar tüm Dicleli gençlere destek sunulacak.

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