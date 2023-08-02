Diyarbakır'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 73 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da temmuz ayında düzenlenen 69 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 298 şüpheliden 73'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-31 Temmuz'da ilde 69 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 592 kilo 900 gram skank, 57 kilo 100 gram esrar ve türevleri, 650 kilogram kenevir türevleri, 646 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 570 gram kokain, 209 sentetik ecza, 103 uyuşturucu nitelikte hap, 6 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 90 fişek ele geçirildi, 298 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 225'i serbest bırakıldı.