Diyarbakır'da bir ayda gerçekleşen asayiş olaylarında 145 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da temmuz ayında gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin gözaltına alınan 2 bin 245 şüpheliden 145'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Temmuz'da kentte gerçekleşen 3 bin 221 asayiş olayına ilişkin 2 bin 245 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 138 tabanca, 20 av tüfeği ve 1691 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 145'i tutuklandı, 63'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 bin 37 şüphelinin işlemleri sürüyor.