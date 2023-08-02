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        Diyarbakır'da sıcaktan bunalan mandalar göletlerde serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:12
        Diyarbakır'da sıcaktan bunalan mandalar göletlerde serinliyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaşandığı kentte mandaların serinlemesi için ilçe kırsalına 5 gölet kazandırdı, mevcut 4 göleti de yeniden düzenleyerek kullanıma sundu.

        Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla belediye bünyesinde oluşturulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilçedeki 30'u kırsal 42 mahallede saha çalışması yaptı.

        Sahada yapılan incelemeler sonucu kavurucu sıcakların yaşandığı yaz aylarında ilçe kırsalında yetiştirilen mandaların serinlemesi için göletlere ihtiyaç duyulduğu tespit edildi.

        Vatandaşlardan gelen talep üzerine ekiplerce yürütülen ıslah çalışmaları sonucu mevcut 4 gölet yeniden düzenlenirken, ilçeye yeni 5 gölet yapıldı.

        Diyarbakır'ın manda varlığı açısından Samsun'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirleyen ekipler, mandalar için gölet yapmanın yanı sıra besicilere yem desteğinde de bulundu.

        Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın ise 45 dereceye ulaştığı kentte, mandalar oluşturulan göletlerde serinledi.

        Günün belirli saatlerinde suya giren mandalar hava sıcaklığının düştüğü saatlerde sudan çıkarılarak otlatılıyor.

        İlçenin 45 haneli Alpu köyünde yetiştirilen yaklaşık 350 manda da serinlemek için belediyenin sunduğu göletten faydalanıyor.

        - "Göletler için belediyeye teşekkür ediyoruz"

        Alpu köyünde besicilik yapan Nesih Atlı, AA muhabirine, Yenişehir Belediyesinin desteğiyle köydeki eski bir göletin yeniden düzenlendiğini, ayrıca köyde 2 yeni gölet oluşturulduğunu söyledi.

        Bunaltıcı sıcakların yaşandığı saatlerde mandaları gölete getirdiklerini belirten Atlı, "Mandalar su olmadan yaşayamazlar. Özellikle de Diyarbakır'ın bu sıcaklığında bu göletler olmalı. Mandalar bu göletleri yazın serinlemek, baharda da içme suyu olarak kullanıyor. Bu nedenle avantajlı." dedi.

        Köylerine gölet yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Atlı, saat 11.00 gibi gölete giren mandaların saat 15.00 gibi sudan çıktığını aktardı.

        Atlı, "Bu göletleri sağladığı için belediyeye teşekkür ediyoruz. Bu göletler işimize çok yarıyor. Bu mevsimde hayvanlar için çok iyi." diye konuştu.

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