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        Diyarbakır'da görme engelliler moral etkinliğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:54
        Diyarbakır'da görme engelliler moral etkinliğinde bir araya geldi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği üyelerine yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenledi.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Müzik dinletisi ile keyifli vakit geçiren dernek üyeleri gönüllerince eğlendi.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, böyle bir etkinlikte üyelerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Yıldırım, "Her türlü engeli aşmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Etkinlik yemek ikramıyla sona erdi.

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