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        Diyarbakır'da gıda üretimi yapan çalışanlara hijyen eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:46
        Diyarbakır'da gıda üretimi yapan çalışanlara hijyen eğitimi verildi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gıda üretimi yapan imalathanelerde çalışanlara hijyen ve temizlik eğitimi verdi.

        Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, pasta ve baklava imalathanelerinde çalışanların vatandaşlara daha iyi hizmet sunması ve daha hijyenik koşullarda üretim yapması için eğitim programı hazırladı.

        Ali Emiri Kültür Merkezi'nde uzman eğitmenler, sektör çalışanlarına kişisel temizlik, iş yerlerinde uyulması gereken hijyen kuralları, iş yerlerinin temizliği, iş yerlerinde kullanılan alet ve ekipmanların temizliği ve üretim teknikleriyle ilgili eğitim verdi.

        Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması sağlamak amacıyla üretim sürecinde yer alan personelin eğitimine devam edilecek.

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