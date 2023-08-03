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        Diyarbakır'da 63 ağır hasarlı yapının yıkımı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:48
        Diyarbakır'da 63 ağır hasarlı yapının yıkımı tamamlandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı kentte ağır hasar alan 63 yapının yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesince, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla Bağlar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Batıkarakoç Mahallesinde 10, Tokluca Mahallesinde 3, Uzunbahçe Mahallesinde 7, Buyuransu Mahallesinde 5, Mavşantepe Mahallesinde 19, Sarıdallı Mahallesinde 4, Kabahıdır Mahallesinde 10, Alaçimen Mahallesinde 4, Çiçekliyurt Mahallesinde 1 olmak üzere toplam 63 ağır hasarlı yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlerini tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Mahallesinde hasarlı yapıların yıkım işlemlerine devam ediyor.

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