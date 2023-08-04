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        Diyarbakır'da itfaiyeden yaz kampındaki öğrencilere yangınla ilgili bilinçlendirici eğitim

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:21
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        Diyarbakır'da itfaiyeden yaz kampındaki öğrencilere yangınla ilgili bilinçlendirici eğitim
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazar Uyanış Gençlik Kampı ve Karaköprü Fidanlık Alanı'ndaki yaz kamplarına katılan öğrencilere yangınla ilgili bilinçlendirici eğitim verdi.

        İtfaiye Daire Başkanlığı, bir yandan yazın artan yangınlarla mücadele ediyor, bir yandan da eğitim çalışmalarına devam ediyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde bulunan Hazar Uyanış Gençlik Merkezinde ağırladığı öğrencilere etkinliklerin yanı sıra eğitim programları da düzenliyor.

        İtfaiye Daire Başkanlığı, oluşturduğu ekiple kampta kalan öğrencilere yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitim veriyor.

        Eğitimlerde öğrencilere katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekilleri de pratik yöntemlerle uygulamalı anlatılıyor.

        Hafta da iki gün verilen eğitimlerde öğrenciler yangın söndürme konusunda uygulama da yapıyor.

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