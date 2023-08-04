Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, gazetecilerle bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekdemir, beraberinde sendikanın yönetim kurulu üyeleriyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir işletmede basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Tekdemir, sendikalarının ilde 20 bin üyesi olduğunu belirtti.

Kamuda toplu sözleşme görüşmelerine 1 Ağustos'ta başlandığını hatırlatan Tekdemir, kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'da kira artışlarının kontrol altına alınması gerektiğini dile getiren Tekdemir, diğer tüketim kalemlerindeki fiyat artışlarının da kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tekdemir, şehirde kolektif bilinci oluşturacak çalışmalara katkı sunmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kolektif bilinç şehrin tarih şuurundan başlayarak ortak faydaların tüm pratiklerini kapsar. Şehrin tematik çalışma alanlarını oluşturmalıyız. Eğitim konseyi, sağlık konseyi, tarım konseyi, enerji konseyi, gibi oluşumlarda şehirle aktif bağı olan tüm bileşenlere yer açmalı, kürsü hakkı tanımalıyız. Bunu yaparken rengimizi, ideolojimizi, kimlik iddiamızı ve her türlü etiket kaygımızı dışarıda bırakarak daha müreffeh, daha canlı, daha huzurlu bir Diyarbakır idealini gerçekleştirme hedefine odaklanmalıyız."