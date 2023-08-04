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        Bağlar Belediyesi eğitim destek merkezleri 20 branşta eğitim ve sosyal faaliyet yürütüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:44
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        Bağlar Belediyesi eğitim destek merkezleri 20 branşta eğitim ve sosyal faaliyet yürütüyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitim destek merkezleri 20 branşta eğitim ve sosyal faaliyetler yürüterek, 1000'i aşkın kadın ve çocuğun yaşamına dokunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki Solin Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Merkezdeki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Beyoğlu, bu alanda başarılara imza attıklarını kaydetti.

        Ataman, sınıfları gezdi, kadın ve çocuk kursiyerlerle sohbet etti.

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