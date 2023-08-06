Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerinde yol çalışması yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerinde yol çalışması yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde 20'den fazla yeni yapının inşa edildiği Sofu Halil ve Kara Veli mezralarında 5 kilometreyi bulan yeni yol çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesindeki Karahan Mahallesi'ne bağlı Sofu Halil Mezrası'nda 4 kilometre ve Yukarı Molla Ali Mahallesi'ne bağlı Kara Veli Mezrası'nda da 1 kilometre olmak üzere iki yerleşim yerinde toplam 5 kilometreyi bulan yeni yol çalışması yaptı.

        Yapılan çalışmalardan memnun kalan kırsal yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Çekemediler
        Çekemediler
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Evlat Nöbeti Çadır Paneli" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Evlat Nöbeti Çadır Paneli" düzenlendi
        Evlat nöbetindeki çadırda, `Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılı...
        Evlat nöbetindeki çadırda, `Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılı...
        Kentte hortumla yıkama yasaklandı; tüketim artışı sürerse sıra halı yıkama...
        Kentte hortumla yıkama yasaklandı; tüketim artışı sürerse sıra halı yıkama...
        Diyarbakır'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
        Diyarbakır'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
        Sıcaktan bunalınca kolundaki alçıya rağmen süs havuzuna girdi
        Sıcaktan bunalınca kolundaki alçıya rağmen süs havuzuna girdi
        Diyarbakır'da buğday verimi uzun yıllar ortalamasına göre dekarda yüzde 23...
        Diyarbakır'da buğday verimi uzun yıllar ortalamasına göre dekarda yüzde 23...