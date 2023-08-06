Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerinde yol çalışması yapıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde 20'den fazla yeni yapının inşa edildiği Sofu Halil ve Kara Veli mezralarında 5 kilometreyi bulan yeni yol çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesindeki Karahan Mahallesi'ne bağlı Sofu Halil Mezrası'nda 4 kilometre ve Yukarı Molla Ali Mahallesi'ne bağlı Kara Veli Mezrası'nda da 1 kilometre olmak üzere iki yerleşim yerinde toplam 5 kilometreyi bulan yeni yol çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalardan memnun kalan kırsal yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.