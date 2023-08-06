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        Yenişehir Belediyesi 1500 çocuğa yönelik yaz kampı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:31
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        Yenişehir Belediyesi 1500 çocuğa yönelik yaz kampı düzenlendi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, ilçede ikamet eden 8-15 yaş arası 1500 çocuğa yönelik birçok etkinlik ve aktivite düzenlerken, 3 günlük yaz kampı da başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin yolu üzeri Karaköprü bölgesinde bulunan Fidanlık Piknik Alanı'nda start alan yaz kampında izcilik faaliyetleri, itfaiye eğitimi, Yeşilay eğitimi, müzik dinletileri, kitap okuma, açık hava sinema gösterimleri, yüzme gibi birçok eğitimler verilerek, çocukların sosyal ve kültürel anlamda deneyim kazanması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ilçede velilerden gelen yoğun talep üzerine ikinci kez daha önce tatil deneyimi yaşamayan 8-15 yaş grubu çocuklar için kamp düzenlediklerini belirtti.

        Beşikci, "Her grup öğrencimizin kamp süresi 2 gece, 3 gündüz kalacak şekilde planlanmıştır. Kampın ilk gününde belediyemizin servis araçları ile öğrencilerimiz belirlenen konumdaki ailesinden teslim alınmakta, kampın son günü tekrar öğrencilerimiz ailelerimize teslim edilmektedir. Şu ana kadar 800 öğrencimiz kampımız için başvurmuştur. Bu rakamı 1500 öğrencimiz ile tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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