DBB "Büyük Bitlis Buluşmaları"nda kenti tanıtıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıldönümünde düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinliğinde kenti tanıtıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıldönümünde düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinliğinde stant açan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, içinde turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan paketleri ziyaretçilere hediye ediyor.

Bitlis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında ziyaretçilere Diyarbakır kadayıfı ve çöreği de ikram ediliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ayrıca standı ziyaret eden vatandaşlara dengbej dinletisi de sunuyor.