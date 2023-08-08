Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği Yoldaş Apartmanı'na ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

        Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor için talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, merkez Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı'na ilişkin incelemelerini tamamladı.

        Deprem sonrası alanda yapılan çalışmalar, yapıdan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, söz konusu yapının arşiv kayıtları ile projelerin incelenmesi sonucu hazırlanan kapsamlı raporlar, soruşturma dosyasına eklendi.

        - Ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çökmesi sonucu 60 kişinin hayatını kaybettiği, 1994 yılında yapılan Yoldaş Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, yapının "belediye arşiv dosyası"nın bulunmadığı, dolayısıyla yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı belirtildi.

        Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, bodrum katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı kaydedildi.

        Raporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:

        "Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidinin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına müsaade eden gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bir kişi kardeşini ve yeğenini silahla yaraladı
        Diyarbakır'da bir kişi kardeşini ve yeğenini silahla yaraladı
        Diyarbakır´da nişana davet edilmeyen kardeş, babası ve kardeşini tabancayla...
        Diyarbakır´da nişana davet edilmeyen kardeş, babası ve kardeşini tabancayla...
        Diyarbakır´da termometreler 45 dereceyi gösterdi; Meteoroloji 'daha da arta...
        Diyarbakır´da termometreler 45 dereceyi gösterdi; Meteoroloji 'daha da arta...
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        DBB "Büyük Bitlis Buluşmaları"nda kenti tanıtıyor
        DBB "Büyük Bitlis Buluşmaları"nda kenti tanıtıyor
        Depremde yıkılan 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili 3...
        Depremde yıkılan 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili 3...