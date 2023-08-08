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        Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:48
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        Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde
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        DİYARBAKIR (AA) - DAMLANUR TEYHUN/MURAT BAŞAL - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde mühendis Hümeyra Betül Akgül, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.

        Sıcaklık artışının bölgedeki il merkezlerinde dün başladığına işaret eden Akgül, 10 Ağustos Perşembe gününe kadar 4-5 derecelik artış beklediklerini belirtti.

        Akgül, "Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sıcaklık 39 dereceden perşembe günü 45 dereceye ulaşıyor. Batman'ın Hasankeyf, Şırnak'ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde perşembe günü sıcaklık 45 derecenin üstüne çıkacak. Güneye daha yakın ilçelerde sıcaklık 48 dereceye kadar ulaşacak. Maksimum sıcaklık beklemekteyiz. Bu, mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece daha üstünde." dedi.

        Sıcak havada, çocukların, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Akgül, mümkün olduğunca kapalı ve gölge alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

        Özellikle 12.00-17.00 saatleri arasında etkili olan sıcaklığın tehlikeli olduğunu ifade eden Akgül, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde ise daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

        Akgül, "Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgası var ancak asıl yaşadığımız Basra'dan gelen sıcak hava. Basra'dan gelen sıcak hava Afrika'nın da etkisiyle aşırı kuru bir havaya dönüşüyor ve yüksek sıcaklıklar yaşıyoruz." diye konuştu.

        - Diyarbakır'da sıcak hava bunaltıyor

        Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcaklığın yoğun hissedildiği kentlerden Diyarbakır'da termometreler dün 45 dereceyi gösterdi.

        Kavurucu sıcaklarla mücadele eden vatandaşlar klimalı ortamları ve kapalı alanları tercih ediyor.

        Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar ise Anzele Parkı'ndaki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

        Diyarbakır'da sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise camilerde serinleme imkanı buluyor. Özellikle sıcaklığın en yüksek hissedildiği öğlen saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Ulu Camiye ibadet için giden bazı vatandaşlar klimalı serin ortamda dinleniyor.

        - Şehir stadında çimler perdeleme ve fan sistemi ile korunuyor

        Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda çimlerin yanma riskine karşın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "perdeleme" ve "fan" sistemi kuruldu.

        Diyarbakır Stadyumu Müdürü Serhat Çelik, çimleri kavurucu sıcaktan korumak için birçok yöntem denediklerini söyledi.

        En son perdeleme sistemine geçtiklerine belirten Çelik, "Şu an perdeleme sistemimiz yüzde 70-80 bandında güneş ışığını kesiyor. Yaklaşık 10 fan ile de stadyumda hava sirkülasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Bir nevi serinletme yapıyoruz. Geçen seneki yanıklar bu sene çimlerimizde oluşmadı. Şu an bakıldığında sahamız müsabakalara elverişli bir halde. Müsabakaları yeni sezonda başlatabileceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sıcak havadan bunalan vatandaşlardan Nimet Şeker, kentte sıcaklığın artması nedeniyle ağaçların gölgesinde ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

        Dicle ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Taşkın da sıcak havadan bunaldığı için kent merkezine geldiğini belirtti.

        Kırsalda hava sıcaklığının daha yoğun hissedildiğini dile getiren Taşkın, "Köy ile şehirde hissedilen sıcaklık neredeyse 20 derece fark ediyor." dedi.

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