Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da su tasarrufu için oto ve halı yıkama geçici olarak yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da su tasarrufu için oto ve halı yıkama geçici olarak yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için araç ve halı yıkamayı geçici olarak yasakladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.

        DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos'ta iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos'ta il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos'ta 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.

        Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekiplerince, kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari ceza uygulayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkati çekti.

        Tutşi, "Diyarbakır'ımızda su tüketiminin arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        Benzer Haberler

        Depremde yıkılan apartman projede 6 kat gösterilse de 12 kat inşa edilmiş
        Depremde yıkılan apartman projede 6 kat gösterilse de 12 kat inşa edilmiş
        Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde
        Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde
        Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa...
        Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa...
        Diyarbakır'da bir kişi kardeşini ve yeğenini silahla yaraladı
        Diyarbakır'da bir kişi kardeşini ve yeğenini silahla yaraladı
        Diyarbakır´da nişana davet edilmeyen kardeş, babası ve kardeşini tabancayla...
        Diyarbakır´da nişana davet edilmeyen kardeş, babası ve kardeşini tabancayla...
        Diyarbakır´da termometreler 45 dereceyi gösterdi; Meteoroloji 'daha da arta...
        Diyarbakır´da termometreler 45 dereceyi gösterdi; Meteoroloji 'daha da arta...