Bağlar Belediyesi'nden yol çalışması

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsalda yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında zorlu sıcak havaya rağmen ilçe merkezi ve kırsalda asfaltlama ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak'ta asfalt çalışması yaptı, kırsal Batı Çanakçı Mahallesi'nde yeni yol çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Büyük bir aşkla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz halkımızı gönülden seviyoruz ve mağdur olmamaları için tüm imkanlarımızla hizmet ediyoruz. İlçemiz bu hizmetlerle gün geçtikçe güzelleşmeye devam edecek." ifadelerini kulladı.