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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:52
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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1437'inci gününde sürüyor.

        Oturma eyleminde yer alan anne ve babalar, kentte etkili olan kavurucu sıcağa rağmen ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlat yolu gözlüyor.

        Annelerden Hatun Yüceyurt, İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Serdar için eylem yaptığını söyledi.

        Oğlundan haber alamadığını belirten Yüceyurt, "PKK'dan oğlumu istiyorum. Yıllardır evladımı arıyorum. Oğlumun yüzüne hasret kaldım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Yüceyurt, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

        Evladını çok özlediğini aktaran Biçer, eyleme sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

        Biçer, kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

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