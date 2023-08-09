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        Diyarbakır'da su tasarrufu tedbirleri toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:09
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        Diyarbakır'da su tasarrufu tedbirleri toplantısı düzenlendi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, merkez ilçe belediyelerin park ve bahçeler müdürleriyle su tasarrufu tedbirleri toplantısı düzenledi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı alınan tedbirler ele alındı.

        Toplantıda, sulamaların gece yapılması, 10 dakikayla sınırlandırılması, su tankerlerinin içme suyuyla doldurulmaması kararlaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, su tasarrufu ile ilgili tedbirleri yıllar önce aldıklarını, bu sayede kentte içme suyunun israf edilmediğini vurguladı.

        Su tasarrufu için alınan tedbirleri anlatan Tutşi, şunları kaydetti:

        "DİSKİ olarak 4 yıl önce başladığımız çalışmayla yeşil alanların birçoğunda sulamalar, içme suyuyla değil sondaj sularıyla yapılıyor. İçme suyunun tasarrufu ve doğru kullanılması amacıyla bu çalışmaları yaptık. Aldığımız tedbirler kapsamında, ana arterler, refüjlerdeki yeşil alanlar, park ve bahçelere sondaj kuyusu açtık. Kamusal alanlarda içme suyunun israf edilmesini önlemek için şebeke suyu kullanımlarını dakikalarla sınırlandırıp en asgari düzeyde tutuyoruz. Sitelerde birkaç yıldır yürüttüğümüz denetimlerle bahçe sulamaları için sondaj kuyuları açılması tavsiye edilerek sondaj sularını kullanılmasını sağladık. Buralarda sürekli kontrol ve denetimleri gerçekleştiriyoruz."

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