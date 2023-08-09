Diyarbakır'da özel bir hastane hizmete girdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 75 yataklı özel bir hastane açıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki hastanede düzenlenen toplantıda, hastanenin Başhekimi Faraç Başak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başak, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok branşta hizmet verdiklerini belirtti.

Hastanenin acil servisinin 24 saat hizmet verdiğini anlatan Başak, "Hastanemiz 4 bin 170 metrekare alana sahip 5 katlı bir hastanedir. Hastalarımızın rahatlığını düşündüğümüz için odalarımızın tümü özel oda statüsünde hazırlandı." dedi.

Başak, şu ana kadar 200 kişiye istihdam sağladıklarını aktararak, bu sayının artacağını kaydetti.