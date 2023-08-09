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        Diyarbakır'da 8. kattan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:01
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        Diyarbakır'da 8. kattan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
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        ​​​​​​​ ​​​​​​​DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dün ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binanın asansör halatını sökmek isterken 8. kattan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı üzerinde bir sitede bulunan ve 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı binaya dün giren ve asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşerek ağır yaralanan B.A. (23) tedavi altına alındığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dün, B.A. iddiaya göre asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşmüş, gencin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce asansör boşluğundan çıkarılan B.A. ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ilk önce farklı bir isimle kayıt edildiği özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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