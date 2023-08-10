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        Bağlar'da 80 metruk yapının yıkımı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:30
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        Bağlar'da 80 metruk yapının yıkımı tamamlandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun talebi üzerine çalışmalara başladığı Bağlar ilçesinde 80 metruk yapının yıkımını tamamladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkıyor.

        İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri, Kaynartepe Mahallesi'ndeki 8 katlı Akyol Apartmanı'nda aralarında bulunduğu 80 metruk yapıda yıkım çalışmalarını tamamladı.

        Yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahasına taşınarak bertaraf ediliyor.

        Ekipler, çalışma kapsamında 10 metruk yapının da yıkım işlemlerine kısa sürede başlayacak.

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