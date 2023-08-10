Diyarbakır'da çok amaçlı gençlik merkezi inşasında sona yaklaşıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi tarafından yapılan çok amaçlı gençlik merkezi tamamlanma aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem yönetmenliğine göre inşa edilen 1500 metrekare kapalı alan ve 25 bin metrekare yeşil alandan oluşan proje, 2 kütüphane, konferans salonu, kitap kafe, idari bölümler, çocuk oyun alanları, 6 derslik, ibadet yerleri, spor sahaları, yeşil alanlar, bisiklet parkuru, dinlenme alanları ve yaşam parkı yer alacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede daha önce böyle bir merkez olmadığını belirterek, "Gençliğin temel ihtiyaçlarıyla ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek projeyi hazırladık. İnşaat çalışmaları süratle devam ediyor. Önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bağlar halkımız hizmetin en güzelini fazlasıyla hak ediyor." dedi.