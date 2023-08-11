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        Diyarbakır Havalimanı temmuz ayında 175 bin 376 yolcuya hizmet verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:17
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        Diyarbakır Havalimanı temmuz ayında 175 bin 376 yolcuya hizmet verdi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı geçen ay 175 bin 376 yolcuya hizmet verdi.

        Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayı istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 157 bin 599, dış hat yolcu trafiği 17 bin 777 oldu.

        175 bin 376 yolcuya hizmet verilen havalimanında iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 902, dış hatlarda 121 olmak üzere toplamda 1023'e ulaştı.

        Kargo, posta ve bagaj trafiği ise 1981 ton oldu.

        Ocak ve temmuz (7 aylık) dönemlerde ise yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 910, uçak trafiği 7 bin 746, yük trafiği ise 10 bin 731 ton olarak gerçekleşti.

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