Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1006. Sokak'ta bulunan 14 katlı apartmanın 11. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında, dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır Havalimanı temmuz ayında 175 bin 376 yolcuya hizmet verdi
        Diyarbakır Havalimanı temmuz ayında 175 bin 376 yolcuya hizmet verdi
        DİYARBAKIR'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN  
        DİYARBAKIR'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN  
        Diyarbakır´da apartman dairesinde yangın
        Diyarbakır´da apartman dairesinde yangın
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Traktörde çıkan yangın 150 ton saman balyasını küle çevirdi; o anlar kamera...
        Traktörde çıkan yangın 150 ton saman balyasını küle çevirdi; o anlar kamera...