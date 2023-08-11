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        Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:20
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        Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Beyoğlu, Barış Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

        Esnafın aktardığı sorun ve taleplerin zaman kaybedilmeden çözüleceğini kaydeden Beyoğlu, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal ve gönül belediyeciliğine önem verdiklerini söyledi.

        Beyoğlu, "Hep halkın arasındayız. Görev süremizin sonuna kadar bu emanete sahip çıkacağız, her zaman ve her koşulda yanınızda yer almaya devam edeceğiz. Bizim için belediyecilik yol ve kaldırım yapmakla sınırlı değildir. Evet bunları da yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak bizim asıl derdimiz milletimizin derdiyle hemhal olmaktır. Çok şükür bu konuda halkımıza mahcup olmadık." dedi.

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