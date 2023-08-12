Diyarbakır'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir yolcu otobüsünde, gümrük kaçağı 8 bin 549 paket sigara, 38 elektronik sigara ve 42 cep telefonu ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste arama yapıldı.Aramada, gümrük kaçağı 8 bin 549 paket sigara, 38 elektronik sigara ile 42 cep telefonu ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.