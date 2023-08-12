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        Diyarbakır'da Abdullah Tayyip Olçok Futbol Turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:19
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        Diyarbakır'da Abdullah Tayyip Olçok Futbol Turnuvası sona erdi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok anısına 8-11 Ağustos'ta Vali Ahmet Cemil Serhadlı Spor Tesisinde düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, turnuvaya katılan sporculara madalyalarını verdi.

        Turnuvada, 36 takım ve 720 sporcu mücadele etti. 132 müsabakanın oynandığı turnuvada tüm sporcular ve antrenörlere madalya ve katılım belgesi verildi.

        Çiftçi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, iyi bir nesil yetiştirmek istediklerini söyledi.

        İyi bir neslin yetişmesi için sporun çok önemli olduğunu belirten Çiftçi, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur anlayışıyla her gence dokunmak istediklerini kaydetti.

        Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Her gencimizin sporla ilgilenmesi noktasında bir gayret içerisindeyiz. Yaz kursları kapsamında 33 bini aşkın sporcumuzu değerlendirdik. Akademi liselerimi ve bilgi evlerimizle ciddi bir gayret içerisindeyiz. 18 bin öğrencimize orada hizmet veriyoruz. Sporun yanında eğitimde de yanlarında olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak devletimizin bize sağladığı her kuruşu millete hizmete dönüştürme noktasında bir gayret içerisindeyiz."

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