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        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 09:50
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        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen "Safari" operasyonunda dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık yapan suç grubuna yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu şüphelilerin dolandırmak istedikleri kişilere cep telefonu ve sosyal medya yoluyla ulaştığı, Suriye'de Amerikan ordusunda görev yaptıkları sırada düzenlenen bir operasyonda ellerine 1 milyon dolar geçtiğini söyledikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin, mağdurlara, ellerindeki dolarları Türkiye'ye getirmek istediklerini ve kendilerine yardımcı olmaları durumunda paranın yarısını vereceklerini söyleyerek gümrük ve kurye masrafı gibi bahanelerle para istedikleri, bu yolla mağdurları dolandırdıkları belirlendi.

        Ayrıca, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından mağdurları ikna etmek için asker ve para fotoğrafları gönderdikleri ortaya çıktı.

        Bunun üzerine Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen "Safari" operasyonunda, 3'ü yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, cep telefonları, SIM kartlar, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi.

        Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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