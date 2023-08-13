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        Amed Sportif Faaliyetler'in bazı futbolcuları kampta rahatsızlanınca hazırlık maçı iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:45
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        Amed Sportif Faaliyetler'in bazı futbolcuları kampta rahatsızlanınca hazırlık maçı iptal edildi
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        DİYARBAKIR/ANTALYA (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdüren TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in bazı futbolcuları kampta rahatsızlanınca Kırşehirspor FK ile bugün oynanacak hazırlık maçı iptal edildi.

        Amed Sportif Faaliyetler Sportif Direktörü Murat Yiğiter, yaptığı açıklamada, Kızılcahamam'da kamp çalışmalarının sürdüğünü, 18 Ağustos'a kadar çalışmalarının devam edeceğini belirterek, kampın ardından Diyarbakır'a döneceklerini söyledi.

        Kampta 5-6 gün önce bazı futbolcularının rahatsızlandığını belirten Yiğiter, şöyle konuştu:

        "İshal ve halsizlik şikayetiyle yaklaşık 10 futbolcumuz hastanede tedavi gördü. İçerisinde personelin de bulunduğu 5-6 kişi de kaldığımız tesiste tedavi oldu. Kaldığımız yerde içme suyu sıkıntısı yaşanınca kuyu suyunu kullanmışlar, arıtma da olmadığı için sudan dolayı rahatsızlığın olduğunu düşünüyoruz. Futbolcularımız toparlanmaya başladı ancak 4'ünün ishal ve halsizlik gibi sıkıntıları devam ettiği için bugün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir FK ile yapmayı planladığımız hazırlık maçı iptal oldu."

        Kepezspor AŞ Başkanı İsmail İltemir ise "İshal şikayetiyle futbolcu ve teknik heyetimizden 11 kişi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılmadan otelde tedavi gördüler. Sağlık durumları iyi. Rahatsızlığın sudan kaynaklandığını tahmin ediyoruz." dedi.

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