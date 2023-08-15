DEPSAŞ Enerji'den tarımsal sulamada elektrik kullanan üreticilere tavsiye

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ Enerji) Genel Müdürü Murat Karagüzel, tarımda yağmurlama, damlama ve gece sulaması metotların yaygınlaşmasıyla yıllık yaklaşık yüzde 20 enerji ve su tasarrufu, üretimde ise yüzde 20'ye varan verim artışı sağlanabileceğini belirtti.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Karagüzel, kuraklık tehlikesine karşı tüm çiftçilerin verimli sulama metotlarını kullanması gerektiğini kaydetti.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'te 123 bin kayıtlı çiftçinin üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Karagüzel, bu 6 ilde 16 milyon dekar ekili tarımsal alanın yer aldığını bildirdi.

Bölgedeki 123 bin çiftçiden 65 bininin, sadece tarımsal sulamayla üretim gerçekleştirdiğini aktaran Karagüzel, 800 metreye varan derinlikte açılan sondaj kuyularından elektrikle su çekildikten sonra yapılan vahşi sulamanın, orantısız su dağılımına sebep olduğunu, ürün verimliliğini düşürdüğünü, su ve elektrik maliyetlerini artırdığını anlattı.

Bölgede sulama birliklerine bağlı sahalarda ekilen tarım alanlarının yaklaşık yüzde 65'nin elektrik enerjisinin kullanarak sulandığını dile getiren Karagüzel, şöyle devam etti:

"Bu noktada hem enerji sarfiyatını artıran hem de su kaynaklarını olması gerekenden fazla harcayan, elektrikle kuyudan su çekilerek yapılan vahşi sulama yönteminden vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz. Tarımda yağmurlama, damlama ve gece sulaması metotların yaygınlaşmasıyla yıllık yaklaşık yüzde 20 enerji ve su tasarrufu, üretimde ise yüzde 20'ye varan daha fazla verim sağlanabilecek. Örneğin bir çiftçi doğru sulama ile 100 dönüm pamuk ekerse yıllık 50 bin kWH (120 bin lira) tasarruf edebilir. Çiftçilerimizin damla sulama, gece sulaması, hatta rüzgar enerjisi ile çalışan su pompası gibi metotlarla, tarım arazilerinde maksimum verimlilik alacaklarına ve bu sayede yüksek oranda enerji tasarrufu elde edeceklerine inanıyoruz."