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        Diyarbakır'da "Mücevher-h-at-3 Medeniyetlerİnançlar ve Sentez" sergisi açıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Mücevher-h-at-3 Medeniyetler İnançlar ve Sentez" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:26
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        Diyarbakır'da "Mücevher-h-at-3 Medeniyetlerİnançlar ve Sentez" sergisi açıldı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Mücevher-h-at-3 Medeniyetler İnançlar ve Sentez" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sanatkar Yedullah Önal'ın karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

        Sanatçı Önal, resim ve gravür gibi sanatlardan yararlanarak İslam medeniyetlerine ait olan hat çalışmaları başka bir boyuta taşıdığı eserleri sergiledi.

        Aşksız Arami, Işıksız Laila ve Meryem'e Çöl Şiirleri kitaplarını sanatseverler için imzalayan Önal, tüm Diyarbakırlıları bu sergiye beklediklerini kaydetti.

        Sergi açılışına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Genel Sekreter Yarımcısı Veysel Kızılay ve sanatseverler katıldı.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda 34 eserin sergileneceği sergi, 21 Ağustos'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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