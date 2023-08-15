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        Diyarbakır'da korsan araç denetimi gerçekleştirildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde korsan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:49
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        Diyarbakır'da korsan araç denetimi gerçekleştirildi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde korsan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, taşımacılığın kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi için denetimleri sürdürüyor.

        Yenişehir ilçesi Elazığ Yolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan denetimde, 110 araç incelendi. Kurallara uymayan ve belgeleri eksik olan 5 araç trafikten men edildi.

        Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün korsan taşımacılığa yönelik Diyarbakır şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edecek.

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