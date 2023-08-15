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        Kayapınar Belediyesi birçok alanda vatandaşa hizmet veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:15
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        Kayapınar Belediyesi birçok alanda vatandaşa hizmet veriyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi, toplumun her kesimine dokunan proje ve sosyal çalışmalar yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Kayapınar Belediye Başkanvekili Arif Karaman, yaptığı esnaf ve halk ziyaretleriyle vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

        Eğitimden sağlığa birçok alanda vatandaşa hizmet götüren belediye, çok sayıda aileye düzenli olarak gıda ve sosyal yardımlar gerçekleştiriyor.

        Yeşil alan projeleriyle yeni parklar ve sosyal donatı alanlarını ilçeye kazandıran belediye, bir taraftan da ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

        İlçenin farklı bölgelerinde hayata geçirilen modern yüzme havuzları sayesinde çocuklar yüzme öğrenme imkanına kavuşurken açılan kütüphane, bilgi evleri ve okuma salonları sayesinde binlerce öğrenci buralardan faydalanıyor.

        İlçeye bir çok branşta spor tesisi kazandıran belediye, spor kurslarıyla da her yaştan çocuk ve gençlere spor eğitimi vererek geleceğe hazırlıyor.

        Bir çok alanda sağlık hizmeti veren Kayapınar Belediyesi, aile danışmanlık merkezleri ve kadın istihdamına yönelik çalışmalarıyla da farkındalık oluşturdu.

        Diyarbakır'da otizm destek merkezi olan tek kurum olmasıyla öne çıkan Kayapınar Belediyesi, otizmli çocuklara verdiği bu hizmetle örnek oldu.

        Belediyenin projelerinde sokak hayvanları da unutulmadı. Bir çok hayvana hizmet verecek barınaklar tamamlanmak üzere.

        Öğrencilerin tatil dönemini iyi değerlendirmesi için birçok alanda yaz kursları başlatan belediye, yıl boyunca kurs ve eğitim çalışmalarına katılan vatandaşlar için gezi programları düzenleyerek bölgenin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

        İlçe merkezinde vatandaşların dinlenmesi ve sosyal faaliyetlere katılması için Millet Kıraathanesi yapan belediye, ilçenin geleceğine dokunacak bir çok projenin çalışmalarını ise sürdürüyor.

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