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        Tunceli'de 1. kat balkonundan düşen bebek, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:24
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        Tunceli'de 1. kat balkonundan düşen bebek, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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        DİYARBAKIR (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde 1. kat balkonundan düşen 16 aylık bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastaneye yetiştirildi.

        Pertek ilçesinde oturdukları binanın 1. kat balkonundan düşen 16 aylık Mehmet Şahin Vuran, yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kafa travması geçirdiği tespit edilen bebek için Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi tarafından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter görevlendirildi.

        Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Tunceli'ye yönlendirilen hava ambulansı, bebeği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk ek binası helikopter pistine getirdi.

        Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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