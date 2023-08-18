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        Dicle Üniversitesi Hastanesi uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:59
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        Dicle Üniversitesi Hastanesi uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı
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        DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi'nde, Eczacıbaşı Evital platformu üzerinden uzaktan sağlık hizmeti sunulmaya başlandı.

        DÜ Hastanesi, mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak çağdaş tıbbi teknolojiye dayanılarak sağlık hizmeti vermek üzere Evital platformu üzerinden online hasta kabulüne başladı.

        Uygulamayla Evital üzerinden randevu alan hastalar, doktorun onay vermesi durumunda sıkıntılarını yaptıkları görüntülü görüşmeyle aktarabiliyor.

        DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, AA muhabirine, bölgeye hitap eden bir hastane oldukları için yoğunluk yaşadıklarını belirterek, hastaların randevu bulamama sıkıntılarının önüne geçmek ve daha hızlı hizmet almalarını sağlamak için uzaktan tedavi hizmetini uygulama koyduklarını söyledi.

        Doktorları ve hastaları dijital platformlarda online olarak buluşturduklarını anlatan Akdağ, kişinin hastaneye gelmesine gerek kalmadan sağlık sorunlarını çözmeye yöneldiklerini belirtti.

        Uzaktan tedavi hizmetine yaklaşık 15 gün önce başlandığını bildiren Akdağ, uzun süre online program üzerinde çalıştıklarını ve sistemi uygulamaya koyduklarını aktardı.

        - "Bu sistemle hastanedeki polikliniklerin yükü azalmış oluyor"

        Akdağ, "Uzaktan sağlık hizmeti, isteğe bağlı, özellikle yaşlı, zaman problemi olan veya birtakım hastalıklar hakkında görüş almak koşuluyla ilgili hekime ulaşmak isteyen kişilere yönelik geliştirilen bir sistem. Hasta, Evital platformunda randevu alıyor. Sonra hekim onay verdiği andan itibaren randevu saatinde hekim ve hasta baş başa görüntülü iletişime geçiyorlar. Hasta problemlerini, sıkıntılarını anlatıyor. Görüşmede muayeneye karar veriliyorsa o zaman hekim hastasını hastaneye davet ediyor ve ilgili tedavi ve muayene hastanede devam ediyor." dedi.

        Uygulamayla hasta ve hekim iletişiminin sağlandığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

        "Bu sistemle hastanedeki polikliniklerin yükü azalmış oluyor. Dolayısıyla en çok vatandaş için olumlu bir katkı sağlıyor. Hastane içinde yoğunluk azalmış oluyor. Türkiye'de ikinci bir üniversite hastanesi olarak bunu uygulamaya başladık. 15 gün içinde yaklaşık 40 hasta randevusu var. Hocalarımız görüşüyorlar. İletişim halindeler. Çok olumlu geri dönüşler alıyorlar."

        - "Gerekirse ilaçlarını yazabiliyoruz ya da onlara tavsiyelerde bulunabiliyoruz"

        Hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Eşref Araç ise uzaktan sağlık sistemi sayesinde hastane yoğunluklarını azalacağını öngördüklerini söyledi.

        Bölgeden de çok sayıda kişinin hastaneye başvurduğunu anlatan Araç, şunları kaydetti:

        "O hastalarımızın geliş gidişleri dahi büyük zahmetler ve sıkıntılarla oluyor. Artan hava sıcaklığında daha da zor oluyor. Kişi daha önce takipliyse kendi ilinde örneğin Şırnak, Hakkari ve Batman'dan buraya gelmek yerine orada sistem üzerinden işlemlerini yükleyebiliyor. Gerekirse ilaçlarını yazabiliyoruz ya da onlara tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Tedaviyi yüz yüze yapma yerine hasta kendi evinde çok rahatlıkla bize ulaşabiliyor. Bu sistem genelde ikinci görüşler ya da takipli hastalarımız için kullandığımız bir sistem. Ama ilk kez doktora başvuracak hastalarla da görüşebiliriz. Görüşlerini alırız, gerektiğinde hastaneye davet ederiz. Hastalar tahlil sonuçlarını da sisteme yükleyebiliyor."

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