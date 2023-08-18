Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da su tasarrufu sağlayan kuru peyzaj çalışması başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da su tasarrufu sağlayan kuru peyzaj çalışması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmalarında su tasarrufu sağlayan projeleri hayata geçirmeye başladı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, her geçen gün içme suyu kaynaklarının azalması ve giderek önem kazanması üzerine harekete geçerek peyzaj çalışmalarında su tasarrufu sağlayan projelere ağırlık vermeye başladı.

        Birçok alanda damlama sulama sistemini tercih eden Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kuru peyzaj uygulamasıyla su tasarrufunda önemli veriler elde etmeyi hedefliyor.

        Ekipler, kuru peyzaj uygulamasının ilkini Yenişehir ilçesinde yer alan Yaşar Kemal Caddesi'nde gerçekleştirdi.

        Çalışmada ilk etapta bitki budaması ve bakım işlemlerini gerçekleştiren ekipler, daha sonra alana, kadife çiçek dikimi, harman ve kuru peyzaj örneklerinden olan cüruf serimini yaptı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kuru peyzaj uygulamasını kentteki tüm refüj, kavşak, kaldırım, ve bulvarlarında hayata geçirecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hazar Uyanış Gençlik Kampı, Bismil ve Hanili gençleri ağırladı
        Hazar Uyanış Gençlik Kampı, Bismil ve Hanili gençleri ağırladı
        AK Partili Kepolu, Silvanlılarla buluştu
        AK Partili Kepolu, Silvanlılarla buluştu
        Dicle Üniversitesi Hastanesi uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı
        Dicle Üniversitesi Hastanesi uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı
        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Diyarbakır'da basın açıklamasına kat...
        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Diyarbakır'da basın açıklamasına kat...
        Diyarbakır'da kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor
        Diyarbakır'da kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor
        Diyarbakır'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor