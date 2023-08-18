Diyarbakır'da su tasarrufu sağlayan kuru peyzaj çalışması başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmalarında su tasarrufu sağlayan projeleri hayata geçirmeye başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, her geçen gün içme suyu kaynaklarının azalması ve giderek önem kazanması üzerine harekete geçerek peyzaj çalışmalarında su tasarrufu sağlayan projelere ağırlık vermeye başladı.

Birçok alanda damlama sulama sistemini tercih eden Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kuru peyzaj uygulamasıyla su tasarrufunda önemli veriler elde etmeyi hedefliyor.

Ekipler, kuru peyzaj uygulamasının ilkini Yenişehir ilçesinde yer alan Yaşar Kemal Caddesi'nde gerçekleştirdi.

Çalışmada ilk etapta bitki budaması ve bakım işlemlerini gerçekleştiren ekipler, daha sonra alana, kadife çiçek dikimi, harman ve kuru peyzaj örneklerinden olan cüruf serimini yaptı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kuru peyzaj uygulamasını kentteki tüm refüj, kavşak, kaldırım, ve bulvarlarında hayata geçirecek.