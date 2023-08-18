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        Diyarbakır'da polisten aşırı sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:23
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        Diyarbakır'da polisten aşırı sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü kentte merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki çocukları ziyaret etti.

        Çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren ve dondurma ikramında bulunan polisler, serinlemek amacıyla süs havuzuna girenleri de uyardı, bu tip yerlerin tehlikelerine dikkat çekti.

        Çocuklar da ekiplere teşekkür etti.

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