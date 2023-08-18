Diyarbakır'da Memur-Sen'den basın açıklaması

DİYARBAKIR (AA) - Memur-Sen Diyarbakır Şubesi üyeleri, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Sendika üyesi çalışanlar, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park önünde bir araya geldi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, grup adına yaptığı açıklamada, emeklerinin hakkını savunmak, seslerini duyurmak için 81 ilde alanlarda olduklarını söyledi.

Konfederasyonları ve 11 yetkili sendika ile 7. dönem toplu sözleşmede masaya sundukları tekliflere karşı kamu işvereninin verdiği teklifleri protesto ettiklerini aktaran Tekdemir, "Hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz." dedi.