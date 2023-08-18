Bağlar'da metruk yapı yıkıldı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde bulunan metruk yapının yıkımı Bağlar Belediyesi'nce mülk sahipleri ikna edilerek gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin gözetiminde yapının, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkım işlemleri tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızı rahatsız eden ve mahallenin görüntüsünü bozan bir tablo vardı. Bugüne kadar çözümüne katkı sunduğumuz bir çok sorun gibi bu sorunu da kıymetli halkımızın yararına olacak şekilde çözdük." dedi.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de, bu alanın çok amaçlı sosyal donatı projesine dönüştürüleceğini aktardı.