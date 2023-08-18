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        Diyarbakır Valisi Su, inanç turizmi sektör temsilcileriyle bir araya geldi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 23:00
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        Diyarbakır Valisi Su, inanç turizmi sektör temsilcileriyle bir araya geldi:
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır'ı Yakından Tanıyalım İnanç Turizmi Gezi Programı" kapsamında inanç turizmi sektör temsilcileriyle buluştu.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Su, dünya genelinde iç ve dış turizm hareketinin her geçen gün arttığını söyledi.

        İnsanların farklı yerler görme ve lezzetleri tatma arzusunda olduğunu ifade eden Su, Diyarbakır'ın bu turizm hareketinden daha fazla pay alabilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

        Valilik ve belediye olarak kentin değerlerini insanlarla buluşturmak ve tanıtmak istediklerini dile getiren Su, şöyle konuştu:

        "Diyarbakır'ımız her sektörde çok önemli bir potansiyele sahip. Tarımda, ticarette, sanatta, kültürde, turizmde çok önemli bir potansiyele sahip ama özellikle kültür ve turizm sektöründe muhteşem bir imkana sahip. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde turisti ilimizde ağırladık. Bu sene hedefimizi 1,5 milyon olarak koymuştuk ama bölgede deprem meydana geldi ve biz de depremden etkilendik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda ilimizde olağan hayata dönmüş durumdayız. Gelecek vatandaşlarımızın 'Deprem var mı?' diye düşünmelerine gerek yok. İlimizde normal hayat devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Deprem sebebiyle turizm sektörü ilk 6 ay için yüzde 17 geriledi ama inanıyorum ki bundan sonraki süreçte bunu hızlı bir şekilde kapatacağız. İnşallah bu sene 1,5 milyona ulaşamasak da 1 milyon 300 bine ulaşacağız diye değerlendiriyorum."

        İnanç turizmi sektör temsilcilerine de kenti tanıttıklarını anlatan Su, "Türkiye'ye gelmek ve gezmek isteyen insanlara buraları tanıtmamız lazım ama önce onlara bu organizasyonu gerçekleştiren kişilere tanıtmamız lazım. İnşallah buradan gittikten sonra her biri Diyarbakır elçisi olarak, Diyarbakır'ı tanıtan elçiler olarak bulundukları illerde, acentelerinde ilimizin tanıtımına, turizm hareketinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da katıldı.

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