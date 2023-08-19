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        Çim hokeyi şampiyonu Diyarbakırlı çocuklar, yeni başarılar için yazı antrenmanla geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:50
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        Çim hokeyi şampiyonu Diyarbakırlı çocuklar, yeni başarılar için yazı antrenmanla geçiriyor
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        DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da dezavantajlı çocuklardan oluşan çim hokeyi takımı, elde ettiği şampiyonluk sonrası yeni başarılar için yaz aylarını antrenman yaparak geçiriyor.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Nuri Zekiye Has Ortaokulu idaresi ve öğretmenlerince okulda devamsızlık sorunu yaşayan dezavantajlı öğrenciler için okulu sevdirmek amacıyla çeşitli dallarda spor müsabakaları düzenlendi.

        Müsabakalarda yetenekli olan çocuklardan çim hokeyi takımı oluşturuldu.

        Okulu bırakma noktasında iken aileleri ikna edilerek eğitime kazandırılan, dezavantajlı öğrencilerin de aralarında olduğu 16 öğrenciden oluşan takım, haftanın belirli günlerinde antrenman yaptı.

        Kentteki okullar arası düzenlenen müsabakalarda birinciliği elde eden takım, Kayseri'de Okul Sporları Hokey Yıldız Erkekler Bölge müsabakalarında birinci gelerek, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından haziran ayında Kırklareli'nde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan takım, yeni başarılar için yazı antrenman yaparak geçiriyor.

        - Aileler ikna edilerek çocukların şampiyonaya katılmaları sağlandı

        Okul Müdürü Recep Zengin, AA muhabirine, okulun akademik ve sportif amaçlarına ulaşması için öğrencilere tüm imkanların sunulmaya çalışıldığını söyledi.

        Bulundukları konum itibarıyla dezavantajlı ailelerin olduğu bir bölgede eğitim verdiklerini kaydeden Zengin, bazı çocukların ailelerine destek vermek için çalıştığını, bu nedenle okula devamsızlık yaptıklarını belirtti.

        Kurdukları takım sayesinde çocukları kentteki müsabakalara dahil ettiklerine dikkati çeken Zengin, "Okulu öğrencilere cazip hale getirmek için çocuklarımızı sokaktan alıp okula kazandırdık. Bunun için okulda birçok alanda sportif faaliyetler açtık. Çocuklar katıldıkları müsabakalarda kendilerini keşfetmeye başladılar, yetenekli oldukları alanda mutlu olmaya başladılar. Ardından okulu sevmeye başladılar." dedi.

        Bu aşamada zorluklar yaşadıklarını ifade eden Zengin, "Bazı ailelerimiz mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Çocuklarını göndermek istemediler. Bu ailelerle birebir görüşerek, onları ikna ederek çocuklarımızın şampiyonaya katılmalarını sağladık ve Türkiye birinciliği elde ettik." diye konuştu.

        Elde edilen başarının anlamlı olduğunu dile getiren Zengin, bu başarının ardından takımın yaz aylarını da antrenman yaparak geçirdiğini belirtti.

        Çim hokeyi sporunun kentte fazla bilinmediğini anlatan Zengin, velilerin ilk dönemlerden bu spora olumsuz baktığını, çocukların başarısını görünce velilerin de destek vermeye başladığını vurgulayarak, "Sokakta olumsuz davranış gösteren öğrencilerimiz artık okulda daha olumlu davranışlar sergilemeye başladı. Sorun çıkaran, istenmeyen davranışlar sergileyen öğrencilerimiz okula uyum sağlamaya başladı ve spordaki başarılarıyla birlikte akademik başarıları da arttı." ifadelerini kullandı.

        Beden eğitimi öğretmeni Özkan Barca ise yaz olmasına rağmen çocukların haftanın belirli günlerinde antrenmanlarına devam ettiğini belirterek, "Formlarını yükseltmek ve sporu ileriye taşımak adına çocuklar çalışıyor. Tüm zorluklara rağmen okulumuzun takımını Türkiye şampiyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Takımdaki öğrencilerden Baran Vural (15) da antrenmanlarını düzenli olarak yaptığını anlatarak, "Türkiye birincisi olduk, gururluyuz. Okulumuz bizi çok destekledi. Başarı için çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Öğrenci Musa Denk (14) zorluklara rağmen şampiyon olmayı başardıklarını anlatarak, milli takıma girmek isteğini aktardı.

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