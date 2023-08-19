Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör örgütüyle sonuna kadar mücadele etmeye, bu bölgede yaşayan kim olursa olsun, hangi etnik yapıdan olursa olsun, hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun bütün insanlarımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, Valilikte brifing aldı, daha sonra çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1447'nci gününde sürdüren aileleri ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşılayan aileler, kendileriyle tek tek görüşen Yılmaz'a evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

        Yılmaz, ailelerle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin sabırla ısrarla evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için bir duruş ortaya koyduğunu, bunun son derece kıymetli olduğunu söyledi.

        Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Hiçbir ideoloji bir annenin yüreğinden, kalbinden evladına duyduğu hasretten daha kıymetli değildir. Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'da aileler, çok anlamlı bir duruş sergilediler. Terörle biz mücadele ediyoruz, güvenlik güçlerimiz, adli makamlarımız, toplum olarak mücadele ediyoruz ama bunlar arasında en anlamlı mücadelelerden birini Diyarbakır anneleri ortaya koyuyorlar. Aslında bu duruşlarıyla şunu da çok açık ve net gösteriyorlar. Terörün en büyük maliyetini bu bölgede yaşayan insanlar ödüyor. Canlarıyla mallarıyla hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasıyla buradaki demokratik ortamın, kalkınma ortamının zehirlenmesiyle en büyük maliyeti bölgede yaşayan insanlar ödüyorlar."

        - "Diyarbakır annelerinin bu tavrı, asil bir tavır"

        Terör örgütünün, uluslararası birtakım çevrelerin aracı olarak ülkenin birliğini, beraberliğini ortadan kaldırmayı, huzurunu bozmayı hedeflediğini belirten Yılmaz, "Diyarbakır'a çukur kazanlar, aslında demokrasiye çukur kazanlardır. Diyarbakır'ın, bölgenin kalkınmasına çukur kazanlardır. Yine o dönemlerde de Diyarbakır halkı buna müsaade etmedi, devletiyle birlikte bu hain teşebbüsü de ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, terör örgütlerinin hiçbirinin, iddia ettikleri toplumu temsil etmediğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "DEAŞ, İslamiyet'i temsil etmediği gibi FETÖ Müslümanları temsil etmediği gibi PKK da kesinlikle bizim Kürt vatandaşlarımızı temsil etmiyor. Sadece bunu kendisini meşrulaştırma ve perdeleme aracı olarak kullanıyor. İşte Diyarbakır annelerinin bu tavrı, terör örgütünün bu yüzünü açığa çıkaran son derece önemli, asil bir tavır."

        Diyarbakır annelerinin, sadece evlatları için değil, ülkenin huzuru, demokrasisi ve kalkınması için de nöbet tuttuğuna işaret eden Yılmaz, hiçbir terör örgütünün gücünün annelere yetmeyeceğini, eninde sonunda annelerin kalbinin kazanacağını söyledi.

        Yılmaz, 43 şehirden 365 ailenin, 370 çocuk için nöbette olduğunu belirterek, bu çabaların sonucu olarak bugüne kadar 45 ailenin evladına kavuştuğunu bildirdi.

        "Terör örgütüyle sonuna kadar mücadele etmeye, bu bölgede yaşayan kim olursa olsun, hangi etnik yapıdan olursa olsun, hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun bütün insanlarımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Bu devlet hepimizin devleti, bu ülke, bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülkeyi bölmeye, gücümüzü kırmaya çalışanlara, fitne fesat çıkarmaya çalışanlara, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara da asla müsaade etmeyeceğiz." görüşünü paylaşan Yılmaz, evlat nöbeti tutan anneleri ve aileleri bu duruşlarından dolayı tebrik etti, bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çim hokeyi şampiyonu Diyarbakırlı çocuklar, yeni başarılar için yazı antren...
        Çim hokeyi şampiyonu Diyarbakırlı çocuklar, yeni başarılar için yazı antren...
        Diyarbakır Valisi Su, inanç turizmi sektör temsilcileriyle bir araya geldi:
        Diyarbakır Valisi Su, inanç turizmi sektör temsilcileriyle bir araya geldi:
        Bağlar'da metruk yapı yıkıldı
        Bağlar'da metruk yapı yıkıldı
        Diyarbakır'da Memur-Sen'den basın açıklaması
        Diyarbakır'da Memur-Sen'den basın açıklaması
        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Diyarbakır'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor