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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı, 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 02:09
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı, 18 kişi yaralandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AD 868 plakalı yolcu otobüsü, Bismil ilçesi girişi Sanayi mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 18 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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