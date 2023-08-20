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        Diyarbakır'da palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:23
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        Diyarbakır'da palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da palayla 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Ofis Semti Merih Apartmanı'nda dün bir evde palayla saldırı sonucu Sadık İ'nin öldürülmesi ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

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