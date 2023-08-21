Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 16 şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan, 1 kişi hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Tekel Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ailelerin anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında aralarında yaralananların da bulunduğu 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerden 16'sı yakalanırken, diğerleri hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacak.