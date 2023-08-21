Diyarbakır'da masa tenisi turnuvası düzenledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 120 sporcunun katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Seyrantepe Kapalı Spor Tesislerinde, 15 hakemin kontrolünde düzenlenen masa tenisi turnuvasında 9 sporcu dereceye girmeye hak kazandı.

Turnuvada, büyük erkekler kategorisinde Fesih Yurdu, Mehmet Kalkan, Mustafa Okur, 18 yaş altı kızlar kategorisinde Eftelya Keleş, Eda Ökten, Hümeyra Üçer, 18 yaş altı erkekler kategorisinde ise Yiğit Ali Atar, Hasan Basri Okur ve Emre Çetinkaya dereceye girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Başkan Vekili Murat Beşikci, "Masa tenisi turnuvasına katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum. Satranç turnuvamızın ardından düzenlediğimiz masa tenisi turnuvasının ardından da tekvando turnuvası düzenlenecektir." dedi.