Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Politika Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemde 4 önemli başlık var... Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da masa tenisi turnuvası düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da masa tenisi turnuvası düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 120 sporcunun katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Seyrantepe Kapalı Spor Tesislerinde, 15 hakemin kontrolünde düzenlenen masa tenisi turnuvasında 9 sporcu dereceye girmeye hak kazandı.

        Turnuvada, büyük erkekler kategorisinde Fesih Yurdu, Mehmet Kalkan, Mustafa Okur, 18 yaş altı kızlar kategorisinde Eftelya Keleş, Eda Ökten, Hümeyra Üçer, 18 yaş altı erkekler kategorisinde ise Yiğit Ali Atar, Hasan Basri Okur ve Emre Çetinkaya dereceye girdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Başkan Vekili Murat Beşikci, "Masa tenisi turnuvasına katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum. Satranç turnuvamızın ardından düzenlediğimiz masa tenisi turnuvasının ardından da tekvando turnuvası düzenlenecektir." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Leicester City, Yunus için geldi!
        Leicester City, Yunus için geldi!

        Benzer Haberler

        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek
        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek
        Diyarbakır'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı
        Diyarbakır'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı
        Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 16 ş...
        Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 16 ş...
        Palalı cinayetin şüphelisi: Kumara alıştırdığı için öldürdüm
        Palalı cinayetin şüphelisi: Kumara alıştırdığı için öldürdüm
        Sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürerek bal topluyorlar
        Sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürerek bal topluyorlar
        Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine 22 yıl 6'şar aya kadar...
        Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine 22 yıl 6'şar aya kadar...