Diyarbakır'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da veteriner hekimler, şiddet olaylarına dikkati çekmek ve mesleki taleplerini dile getirmek için 1 günlüğüne klinik kapatma eylemi yaptı.

Klinik kapatma ve iş bırakma eylemine katılan veteriner hekimler, Dağkapı Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Veteriner Hekim Duriye Yalçın Erkek, mesleklerini yaparken karşı karşıya kaldıkları şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere seslerini duyurmak için toplandıklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi gibi tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimlerin de dahil edilmesi gerektiğini aktaran Erkek, "Veteriner hekimlik mesleği toplum, hayvan ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır." diye konuştu.