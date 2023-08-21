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        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:51
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        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek
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        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Çelebi Eser Yatılı Kuran Kursunda eğitim gören 122 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Günışığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası, toplumun farklı kesimlerine yönelik desteklerine devam ediyor.

        Çalışmalar kapsamında Çelebi Eser Yatılı Kuran Kursunda eğitim gören 122 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Günışığı mağazamız çok önemli bir eksiği gideriyor. Giyim ihtiyacı olan vatandaşlarımıza buradan destek sağlıyoruz. İmkanları milletimizin yararına değerlendirdik. Herkese destek olmaya gayret ettik. Bu çocuklarımız inşallah milli ve manevi eğitim hedefimizin mimarları olacaklardır. Bizim onlara olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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