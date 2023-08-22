Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Beyin kanaması geçiren Bitlis POMEM Müdürü Kaman'ın Diyarbakır'da tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:50 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin kanaması geçiren Bitlis POMEM Müdürü Kaman'ın Diyarbakır'da tedavisi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman'ın, sevk edildiği Diyarbakır'da tedavisi devam ediyor.

        Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verilen Kaman, askeri helikopterle kente getirildi.

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kaman'ın, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir

        Benzer Haberler

        Diyarbakırlı 77 yaşındaki berber, 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır h...
        Diyarbakırlı 77 yaşındaki berber, 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır h...
        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek
        Bağlar Belediyesi'nden Kuran kursu öğrencilerine destek
        Diyarbakır'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı
        Diyarbakır'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı
        Diyarbakır'da masa tenisi turnuvası düzenledi
        Diyarbakır'da masa tenisi turnuvası düzenledi
        Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 16 ş...
        Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 16 ş...
        Palalı cinayetin şüphelisi: Kumara alıştırdığı için öldürdüm
        Palalı cinayetin şüphelisi: Kumara alıştırdığı için öldürdüm